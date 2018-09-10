Phillip Cocu'dan Hasan Ali Kaldırım açıklaması

Taraftarın gözünde oynadığı sol bek mevkiinde yetersiz olarak görülen ancak hocalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hem de milli takım hocası Mircea Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Daha önce Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'ın sürekli forma verdiği tecrübeli futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol beke yazdığı ilk isim. 11 transfer yapan Fenerbahçe'de sağ ve sol beke oyuncu alınmamasından da Hollandalı teknik adamın Hasan Ali Kaldırım'a güvendiği gözler önüne seriliyor.

RAKAMLAR HASAN ALİ'Yİ HAKLI GÖSTERİYOR

2015/16 sezonunda 38 maçta sarı-lacivertlilerin formasını terleten Hasan Ali Kaldırım takımına 1 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 2016/17 sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren oyuncu 43 maçta golü bulunmazken 3 asistlik bir katkıda bulundu. İkinci Aykut Kocaman dönemi olan 2017/18 sezonunda toplamda 36 maçta oynayan sol bek bu maçlarda 2 gole imza atıp 7 asist yaptı.

Yeni sezonda Aziz Yıldırım'ın yerine başkan olan Ali Koç ilk olarak teknik direktörlük koltuğuna Phillip Cocu'yu getirdi. Phillip Cocu'nun da Fenerbahçe'de vazgeçmediği oyuncu sol bek mevkiindeki Hasan Ali Kaldırım oldu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SOL BEKİ NEDEN ELEŞTİRİLİR ANLAMIYORUM

Phillip Cocu, tecrübeli futbol hakkında "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım, saha içinde ve antrenmanlarda gösterdiği istikrarlı performansı ve azmiyle hem Fenerbahçe hocası hem de milli takım hocasının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.