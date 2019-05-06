Pijanic PSG'ye sıcak bakıyor

Fransa Ligue 1'in şampiyonu Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer alan Juventus'un ortasaha oyuncusu Miralem Pjanic, Fransa basınına açıklamalarda bulundu.

"HER OYUNCUYU CEZBEDER"

Paris Saint-Germain'e övgülerde bulunan Pjanic, "PSG, Avrupa'daki en 8 kulüpten biri. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki seviyeye geçmek istiyorlar. Kesinlikle oyuncuları cezbeden çok büyük bir kulüp. Harika oyuncuları ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefleri var" dedi.

"FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

Miralem Pjanic sözlerini "Son 8 yılımı Juventus'ta geçirdim. Futbolda her şey mümkün. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Ancak şu an bu konuyu düşünmüyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 42 maçta 4 gol attı ve 8 asist yaptı.