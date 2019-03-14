Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Ventspils'i 70-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek finale yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Letonya'daki ilk karşılaşmayı 78-76 kaybetmişti.

Müsabakanın ilk 4 dakikasını Marei ve Henry'nin basketleriyle 9-8 önde geçen Pınar Karşıyaka, Walker ve Berk'in basketleriyle aradaki farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 17-12. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 17-14 üstün bitirdi. İkinci periyotta Walker, Evans ve Marei'yle sayılar bulan ve 15. dakikayı 26-20 önde geçen Pınar Karşıyaka, farkı 7 sayıya kadar (36-29) çıkardığı devreyi 36-31 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta İlkan'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 45-38 üstün geçen ev sahibi ekip, etkili olduğu son bölümde aradaki farkı artırdı ve periyodu 13 sayılık farkla 53-40 önde bitirdi. Son periyotta Berzins'le etkili olan Ventspils, 36. dakikada Gulbis'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 61-59. Son dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 65-63'lük üstünlüğüyle girilen müsabakayı ev sahibi ekip 70-65 kazandı.

RAKİP İTALYAN

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın rakibi İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari oldu. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 97-93'lük skorla mağlup eden Dinamo Sassari, rövanşta İtalya'da konuk ettiği rakibini 94-68 yendi.

Adını son 8 takım arasına yazdıran Dinamo Sassari, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti. Pınar Karşıyaka ile Dinamo Sassari arasındaki çeyrek final eşleşmesinin ilk maçı 20 Mart Çarşamba günü İzmir'de, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynanacak.