Pınar Karşıyaka farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son maçını oynayan Pınar Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ni 103-77 yenerek devreyi galibiyetle noktaladı.

Müsabakanın başında Pınar Karşıyaka'nın 4-0 öne geçerken Rautins ve Harris'le üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 9-18. Ev sahibi ekibin farkı azalttığı ilk periyodu Bahçeşehir Koleji 24-21 önde bitirdi. İkinci periyoda daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada Berk Uğurlu ile bulduğu basketle 31-30 öne geçti.

KARŞIYAKA'DAN 26 SAYI FARK

Son 3 dakikasına 37-37 eşitlikle girilen devreyi Pınar Karşıyaka, Walker'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 46-45 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun başında farkı 7 sayıya yükselten (52-45) Pınar Karşıyaka önünde 9- 0'lık seri yakalayan konuk ekip, 23. dakikada 54-52 öne geçti. Pınar Karşıyaka'nın tekrar üstünlüğü ele geçirdiği periyotta ev sahibi ekip, 28. dakikada Marei'nin 28. dakikada bulduğu basketle farkı 7 sayıya yükseltti: 68-61.

Son dakikada farkı 10 sayıya çıkaran (74-64) Pınar Karşıyaka, periyodu 74-65 galip bitirdi. Son periyotta Berk, Henry ve Birkan'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 37. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 97-73. Pınar Karşıyaka müsabakadan 103-77 galip ayrıldı. Müsabakayı A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip etti