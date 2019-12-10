Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda finali istiyor

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ile Türkiye'yi temsil eden iki ekipten biri olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, organizasyonda finale kadar gitmek istediklerini söyledi.

İKİNCİ TUR BAŞLIYOR

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk turda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı ikinci turda L Grubu'ndaki mücadelesine yarın başlayacak.

Grupta diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le mücadele edecek yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonun internet sitesinde 4 kez yayınlanan güç sıralamasında üç kez birinci, bir defa üçüncü sırada yer aldı.

FIBA EuroChallenge Kupası'nda 2012-2013 sezonunda yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, bu sezon Avrupa'da yoluna devam ediyor.