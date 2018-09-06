Pınar Karşıyaka kazanmasını bildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen Karşıyaka Turnuvası'nın ilk maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 92-91 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Pınar Karşıyaka, Erving Walker, Tayfun Erülkü, Assem Marei, Deividas Gailius, Kameron Chatman ilk 5'i ile başlarken, Türk Telekom ise Joshua Landesberg, Reginald Redding, Yunus Emre Sonsırma, Kaya Peker, Kenneth Gabriel ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-20 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 47-43 üstün girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyreği 71-65 önde tamamladı. Son çeyrekte aradaki farkın kapanmasına rağmen Pınar Karşıyaka mücadeleden 92-91 galip ayrıldı.