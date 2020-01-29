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Pınar Karşıyaka, L Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Enisey'i 96-73 mağlup etti.

| Haber Merkezi
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 5. maçında deplasmanda Enisey'le karşılaşan Pınar Karşıyaka, mücadeleden 96-73 galip ayrıldı.

Grupta geçen hafta çeyrek final vizesi alan Pınar Karşıyaka, bu galibiyetle son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi de garantiledi.

Enisey: Rebic 7, Berry 15, Green 8, Zubcic 13, Gudumak 2, Zakharov 16, Hogue 6, Komissarov 6, Viktorov

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 8, Metecan Birsen 7, M'Baye 2, Morgan 29, Yunus Sonsırma 4, Onuralp Bitim, Kennedy 14, Crocker 19, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu

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