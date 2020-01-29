Pınar Karşıyaka, L Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

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Cleveland, Elazığ ve Malatya'yı unutmadı

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen insanlar için kampanya başlatan Cedi Osman'a, kulübü de destek oldu. Cavaliers, Wizards ile oynanan maçta depremzedeleri unutmadı.