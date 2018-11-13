Pınar Karşıyaka liderlik için sahada

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1 Onur Kıvrak: Namusuma iftira attılar 5-0'lık Malatyaspor yenilgisinin ardından bordo-mavili taraftarlarla kavga eden Onur Kıvrak, "Maçı sattı" diyenlere ateş püskürdü. Tecrübeli kaleci, Trabzonspor'dan ayrılacağının sinyallerini verdi.

2 Tolgay Arslan dürüm yedi kadro dışı kaldı Aylardır maaşını alamadığı için Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden Tolgay Arslan, Sivasspor maçının devre arasında soyunma odasında yemek yerken yakalanınca kadro dışı bırakıldı.

3 Fenerbahçe'de hedef stoper transferi Sezon başında yaptırdığı transferlerin bir çoğu tutmasa da F.Bahöçe yönetimi Comolli'ye güveniyor. Fransız futbol adamı, Gustavo Henrique, Messias Junior ve Gabriel Costa'tan birini kadrosuna katacak.

4 Koeman için son 3 gün Cocu'nun ardından geçiçi olarak Koeman'ı göreve getiren Fenerbahçe'nin, talimatlarına göre TFF'ye 3 gün içinde bir teknik adam bildirmesi gerekiyor.

5 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Fernando ve Nagatomo, milli aranın ardından sahalara geri dönecek.

6 Burak Yılmaz'ı isteyen takımlar Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, devre arası takımdan ayrılacak. İstanbul takımlarıyla adı anılan milli golcü için favori ekip olarak Başakşehir görülüyor.

7 Eren Derdiyok'un bileti kesildi Sakatlığını gerekçe göstererek Porto ve Fenerbahçe maçlarında forma giymeyen Eren Derdiyok'un sonu Tolgay Ciğerci gibi olacak.

8 Ozan'ı izleyen 3 İtalyan takımı İtalyan basını, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Milan, İnter ve Roma'nın takip ettiğini yazdı.

9 Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.