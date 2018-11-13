Pınar Karşıyaka liderlik için sahada

Pınar Karşıyaka Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nda yarın Hollanda temsilcisi Donar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Donar-Pınar Karşıyaka maçı, Groningen kentindeki "MartiniPlaza"da TSİ 21.30'da başlayacak. Gruptaki ilk 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka ile Donar, yedişer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde puan farkıyla lider olacak. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maçta İzmir'de rakibine 69-64 yenilmişti.
C Grubu'ndaki diğer maçta, Spirou Basket ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor Belçika'da karşılaşacak.