Pınar Karşıyaka seri yakalamak istiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 79-78 yenen Pınar Karşıyaka'nın genç oyuncusu Alp Karahan, aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

SERİ YAKALAYIP DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Alp Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir performans gösterdikleri karşılaşmada Trabzonspor'u yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden genç oyuncu, "Seri yakalayıp, böyle devam etmek istiyoruz. Trabzonspor galibiyeti bizim için çok önemliydi." dedi.

Anadolu Efes galibiyetiyle başladığı ligde daha sonra oynadığı 6 maçı kaybeden Pınar Karşıyaka, dün konuk ettiği Trabzonspor'u 79-78 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı. Ligde 2. galibiyetine ulaşan yeşil-kırmızılı ekip sıralamada 14.'lüğe yükseldi.

İlk 8 haftada 12 oyuncunun forma giydiği Pınar Karşıyaka'da Jarrod Jones, 19,7 sayı ve 8 ribaund ortalamalarıyla dikkati çekti. Dominic Waters ise 4,42 asist ortalaması ile mücadele etti.