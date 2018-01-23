Pınar Karşıyaka son 16 turunda

Bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen İzmir temsilcisi son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

KARŞIYAKA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Soko ile etkili olan konuk ekip, 6. dakikanın başında 11-10 üstünlük kurdu. Yakaladığı 7-0'lık seriyle 17-11 öne geçen Pınar Karşıyaka, Jones'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 10 sayı farkla 25-15 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Jones, Kennedy ve Berk'in sayılarıyla farkı 15 sayıya (32-17) yükselten Pınar Karşıyaka, konuk ekibin 7- 0'lık serisine rağmen 16. dakikayı Kennedy'nin 3 sayılık basketiyle 35-24 üstün geçti. Ev sahibi ekip Jones ve Waters'ın sayılarıyla devreyi 40-29 galip bitirdi.

KARŞIYAKA KAZANMASINI BİLDİ

Üçüncü periyoda Jones ve Metin'in basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde Waters'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 51-35. Periyodun son 2 dakikasına 57-44 önde giren yeşil-kırmızılı ekip periyodu Kennedy'nin basketleriyle 17 sayı farkla 61-44 üstün tamamladı. Son periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Urtasun'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı.

Pınar Karşıyaka'nın sadece 4 sayı ürettiği bölümde 16 sayıya ulaşan UCAM Murcia, bitime 3 dakika 35 saniye kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 65-60. Jones'un sayıylarıyla son 2 dakikaya 73-65 üstün giren Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.