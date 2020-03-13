Pınar Karşıyakalı Adem Bona, 6 ay forma giyemeyecek

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Beşiktaş'tan şampiyonluk talebi Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitabında geçen teşvik itirafıyla ilgili olarak açıklama yaparak 1986-87 sezonu şampiyonunun Beşiktaş olarak tescil edilmesini talep etti.

2 Galatasaray'da Onyekuru müjdesi Galatasaray'ın iki gün önce gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Henry Onyekuru'dan sevindiren haber geldi. Nijeryalı oyuncu takımla çalışmalara başladı.

3 Trabzonspor'a Sörloth'tan müjde Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan forvet oyuncusu Alexander Sörloth’un, bugün çekilen MR’ında sonucun temiz çıktığı belirtildi.

4 TFF'den koronavirüs kararları Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maçlar hakkında bir duyuru paylaştı.

5 Galatasaray'dan maçların ertelemesi talebi Galatasaray Kulübü, maçların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

6 Son oynanan seyircisiz Galatasaray - Beşiktaş derbisi Galatasaray-Beşiktaş derbisi dahil nisan ayı sonuna kadar maçların tamamı, seyircisiz gerçekleşecek. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar, daha önce 2007-08 sezonunda seyircisiz oynanmıştı.

7 Fenerbahçe'de yeni sezon formülü belli oldu Fenerbahçe'de önümüzdeki yılın planı şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertliler teknik direktörlük koltuğu için Erol Bulut'u düşünürken, Emre Belözoğlu'nun ise sportif direktör olması planlanıyor.

8 Almanya ve Portekiz'de maçlar şifresiz yayınlanacak Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Almanya Ligi ve Portekiz Ligi için ülkelerin yayıncı kuruluşları, maçları şifresiz yayınlama kararı aldı.

9 Sergen Yalçın'ın derbi kadrosu şekilleniyor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, siyah-beyazlı ekibin başında çıkacağı ilk derbi Galatasaray mücadelesi için sahaya süreceği 11 şekillendi.