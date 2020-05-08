Pino'dan Carrascal'a: Beşiktaş'a gitmelisin

1 Fenerbahçe'de futbolcular tedirgin Fenerbahçe tarafından yapılan bir açıklama ile tesislerde görevli bir personelin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin üzerine futbolcuların, idmana çıkmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

2 Galatasaray'da yeni rota gurbetçiler Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde yerli isimlere yönelen Galatasaray, Sassouolo forması giyen Mert Müldür ve bonservisi Köln'ün elinde olan Salih Özcan'ı listeye aldı.

3 Acun Ilıcalı: Mesut transferinde üzerime düşeni yaparım Mesut Özil'in yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı, yıldız futbolcunun sözleşmesi bittiğinde, transferde favorinin Fenerbahçe olacağını söyledi. Acun, "İş oraya gelirse golü atarım" dedi.

4 Sampdoria'da 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Daha önce 7 futbolcusunun koronavirüs olduğu ve virüsü yendiği Serie A ekibi Sampdoria, 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

5 Samandıra'daki çalışanlardan birinde koronavirüs çıktı Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerindeki çalışanlarından birinin test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da şüpheli durumda olduğunu açıklandı.

6 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Bir süre önce kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'in, beyin ameliyatı geçirdiği ve yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu açıklandı.

7 Fenerbahçe,liglerin başlamasına yönelik tutumunu açıkladı Fenerbahçe Kulübü, Federasyonu'nun Süper Ligin başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, alınacak iptal, devam veya tescil kararlarına saygı duyulacağını açıkladı.

8 Süper Lig'in başlamasına karşı çıkan kulüpler Süper Lig'in devam etmesini istemeyen takımların Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

9 Futbol hasreti sona eriyor Koronavirüs nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin devam tarihleri kesinleşmeye başladı. Süper Lig'in ardından, 16 Mayıs'ta Bundesliga'nın da futbolseverlerle buluşacağı açıklandı.