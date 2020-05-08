Pino'dan Carrascal'a: Beşiktaş'a gitmelisin

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın, performansından memnun olmadığı öğrenilen Adem Ljajic'in yerine bir süredir yeni bir ismin arandığı biliniyordu.
Adı siyah-beyazlı takımla anılan River Plate forması giyen Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı.
PİNO, ''GİT'' DEDİ
Beşiktaşlı taraftarların Instagram'da düzenlediği bir canlı yayın üzerinden kendisine 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapması üzerine etkilenen ve siyah-beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başkayan Kolombiyalı futbolcuya, eski Galatasaraylı Pino'dan ''Kesinlikle git'' tavsiyesinin geldiği öğrenildi.
Pino'nun, vatandaşına, ''Kesinlikle Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın.'' dediği belirtildi.
LAKABI 'KOLOMBİYALI NEYMAR'
'Kolombiyalı Neymar' lakabıyla bilinen 21 yaşındaki genç futbolcu, River Plate ekibiyle bu sezon 10 resmi maçta forma giydi. Jorge Carrascal, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.