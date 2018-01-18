Pique 2022'ye kadar Barcelona'da

Gerard Pique, uzun yıllar daha Barcelona forması giyecek.

Katalan ekibi, tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

FC Barcelona ve oyuncu kontratın 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaştı. Serbest kalma bedeli ise 500 milyon Euro olarak belirlendi.

FC Barcelona ve Gerard Pique, oyuncunun kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Serbest kalma bedeli 500 milyon Euro olarak belirlendi.

Kulüp önümüzdeki günlerde, La Masia çıkışlı oyuncuyu 4 yıl daha kulüpte tutacak resmi imzaların atılacağı tarihi açıklayacak.

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Gerard Piqué, henüz 10 yaşındayken, 1997 yılında FC Barcelona'ya katıldı. O zamanlar mümkün olan en küçük yaş grubunda (U11B) forma giymeye başlayan savunmacı, çeşitli yaş gruplarında gün be gün gelişme gösterdi.

2004'te Manchester United forması giymek için La Masia'dan ayrıldı. Premier Lig tecrübesi kazanan Katalan stoper, bir sezon Zaragoza'da kiralık oynarak La Liga havasını da soludu. 2008 yazında Pep Guardiola'nın Barça'sına katıldı.