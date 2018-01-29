Pique: Barcelona'dan başka takımda oynayamam

Barcelona ile sözleşmesini uzatan Gerard Pique, basın toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Geçmiş dönemde en büyük hayalinin Katalan ekibinin başkanlığını yapmak olduğunu belirten başarılı stoper, Barcelona forması giymeseydi futbol oynamak istemeyeceğini belirtti.

"BAŞKA TAKIMDA OYNAYAMAM"

Pique: ''Benim bu kulübe olan tutkum futbolcu ya da buradan para kazanan birinin çok çok ötesinde. Ben burada yetişen bir çocuğum ve her şeyden öte bir Katalan'ım. Bu takıma büyük bir bağlılık duyuyorum. Barcelona'dan başka bir takımda futbol kariyerime devam etmek zorunda kalsaydım, asla futbol oynamazdım. Bu konuda ciddiyim. Barcelona'da yaşamadan olmaz.'' dedi.

BÜYÜK BAŞARILARA İNANIYOR

Barcelona'da sözleşme uzattığı çok mutlu olduğunu belirten Pique, buradaki elit seviye futbolcular ve takımına gönülden bağlı taraftarları ile, burada daha çok büyük başarılar elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi. Pique, aynı zamanda kötü bazı huyları olmasına rağmen, gençlere örnek olabilmek için elinden geleni yaptığını da belirtti.