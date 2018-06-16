Pique: Griezmann bana geleceğini söylemişti

Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'de kalmasının ardından Barcelona'da ufak çaplı bir kriz yaşandı.

Barcelona'nın 100 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmayı planladığı Fransız yıldız, Madrid'de kalmaya karar verdikten sonra Barcelona cephesinden açıklamalar gelmeye başladı.

''BANA GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ''

İspanya'nın defans oyuncusu Gerard Pique, transferi değerlendirirken ''Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu ile konuştum. Sinirlenmişti çünkü Griezmann'ı transfer etmek istiyordu ama bu hikaye bitti. Griezmann, birkaç ay önce bana Barcelona'ya gelebileceğini söylemişti. Ancak Barcelona bir oyuncudan daha büyüktür. Eğer gelmiyorsa bu onun kendi tercihidir.'' diye konuştu.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacağını İspanyol bir televizyon programında açıklamıştı.