Pique İspanya'da kulüp satın alıyor

1 Mustafa Cengiz: Her şey önümüzü kesmek için yapılıyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın dergisindeki yazısında Galatasaray'ın üzerinde oyunlar oynandığını belirtti.

2 Real Madrid, Pochettino'yu takımın başına getiriyor İngiliz basını, bu sezon teknik direktörlerden yüzü gülmeyen İspanya devi Real Madrid'in, hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürebilmek için Pochettino ile görüştüğünü yazdı.

3 Babel: Henüz Beşiktaş'la ilgili kararımı vermedim Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ryan Babel, henüz geleceğiyle ilgili bir karar vermediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Tek isteğim sağlıklı olmak ve maç oynamak" dedi.

4 Rodrigues'i isteyen Alman takımı Alman basını, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Stuttgart'a transfer olacağını yazdı.

5 Ersun Yanal geliyor Cocu'nun sözleşmesini fesheden Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'ı açıklamaya hazırlanıyor. 56 yaşındaki teknik adam 4 yıl sonra sarı-lacivertli kulübe dönmüş olacak.

6 Beşiktaş Burak Yılmaz'la anlaştı 2006 ila 2008 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Burak Yılmaz, Trabzonspor'la anlaştığı takdirde 10 yıl sonra eski takımına geri dönecek.

7 Cocu dönemi resmen sona erdi Fenerbahçe, Cocu'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekibin Ersun Yanal'ı açıklaması bekleniyor.

8 Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler, Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Ümit Öztürk düdük çalacak.

9 Ersun Yanal'ın yardımcıları Fenerbahçe yönetimiyle her konuda anlaşan Ersun Yanal'ın yardımcıları da belli oldu. Yanal'ın, Volkan Kazak ve Recep Karatepe ile çalışacağı öğrenildi.