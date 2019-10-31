Pique: Neymar altın bir hapishanede

Gerard Pique, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"NEYMAR'A GİDERKEN SÖYLEDİK"

PSG'ye transferi döneminde Brezilyalı futbolcuyu uyardıklarını dile getiren Pique, "Neymar, Barcelona'ya geri döner mi bilmiyorum. Futbolda her şey olabilir. Ancak buradan ayrılırken ona 'Altın bir hapishaneye gidiyorsun?' demiştik. Şimdi ise geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"NEYMAR TRANSFERİ İÇİN..."

Bu sezon başında Neymar'ın geri dönmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Pique, "Başkan Bartomeu'ya mali durumu düzeltmek ve Neymar'ı transfer etmek için gerekirse maaş ödemelerimizde erteleme yapılabileceğini söyledik ancak transfer gerçekleşmedi" dedi.

Messi ile Griezmann'ın aralarının iyi olmadığı iddialarına da yanıt veren tecrübeli savunma oyuncusu, "Messi ile Griezmann çok iyi geçiniyor. Medya yine her şeyi abartıyor. Aralarında bir sorun yok" şeklinde konuştu.