Pique: Ronaldo hep kendini yere atıyor

İspanya'nın stoperi Gerard Pique, maçın ardından Cristiano Ronaldo'yu suçladı.

SÜREKLİ KENDİSİNİ YERE ATIYOR

Ronaldo'nun kazandığı ve gole çevirdiği frikikte faulü yapan Pique, "Cristiano sürekli kendini yere atma eğiliminde ve her zaman hakemler düdük çalıyor. Son gol öncesinde Ronaldo'ya dokundum ama bacağımı çıkarmaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID İYİ KARAR VERDİ

Real Madrid ile anlaştığı için görevine son verilen teknik direktör Julien Lopetegui hakkında konuşan Gerard Pique, "Lopetegui'nin Real Madrid ile anlaşması beni rahatsız etmedi ancak başkan bundan hoşlanmadı ve kararını verdi. Harika bir teknik adam ve Real Madrid iyi bir karar verdi" dedi.

Ronaldo'dan İspanya'ya harika frikik golü - İZLE

DAVID DE GEA YORUMU

David de Gea'nın hatası hakkında kısa bir açıklama yapan İspanyol stoper, "Herkes hata yapıyor. Bizler de insanız" şeklinde konuştu.