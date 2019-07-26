Pique'nin takımı Andorra lige çıkıyor

Gerard Pique’in sahibi olduğu FC Andorra, finansal sorunları nedeniyle Tercera Ligi'ne düşürülen Reus Deportiu kulübünün yerine İspanya Segunda B Ligi'nde yer almaya hazırlanıyor.
ÜST LİGE YÜKSELME TALEBİ
İspanyol Marca gazetesinde yer alan habere göre, FC Andorra, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) 452.022 euroluk ücreti ödeyerek bir üst lige yükselme talebinde bulundu.
Segunda B Ligi'nde Reus Deportiu'dan boşalan yere FC Andorra'nın yanı sıra Zamora, Jaen, Intercity ve Linares'in ilgisi olduğu belirtiliyor.
FC Andorra geçtiğimiz Pazartesi günü eski Barcelona oyuncuları Gabri Garcia teknik direktörlüğünde ve Albert Jorquera asistanlığında yeni sezon hazırlıklarına başladı.