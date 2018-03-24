Pirlo, Conte'nin yardımcısı olacak

Bu sene Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı, büyük bir hezimet yaşadı.

İtalya Futbol Federasyonu yaşanan bu büyük başarısızlık soncunda teknik direktörülük görevine iyi bir isim getirileceğini açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY CONTE

Federasyonun en güçlü adayı ise Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte. Londra ekibiyle geçtiğimiz sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam bu sezon mavilerle zirvenin çok uzağında kaldı.

Chelsea taraftarları tarafından oynattığı futbolla da eleştirilen Conte'nin ,sezon sonunda takımın başından gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Londra ekibi Napoli'nin hocası Sarri'yi göreve getirmenin hesaplarını yapıyor. Conte ise İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeyi planlıyor.

YARDIMCISI PİRLO OLACAK

İtalya gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Conte'nin İtalya'nın başına geçeceğini ve yardımcısının futbol kariyerine veda eden efsane futbolcu Andrea Pirlo olacağını yazdı.

Son olarak MLS ekiplerinden New York City'de oynayan İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Andrea Pirlo, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.

Futbol kariyerine teknik direktörlük yaparak devam etmek isteyen Pirlo, ilk olarak Conte'nin yardımcılığını yapacak.