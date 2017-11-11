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Pistons'ın yükselişi sürüyor

Atlanta Hawks'a şans tanımayan Detroit Pistons son 12 sezonun en iyi başlangıcına imza attı.

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Pistons'ın yükselişi sürüyor

Boston Celtics'in ardından Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Detroit Pistons, ağırladığı Atlanta Hawks'ı 111-104'lük skorla geçerek son 12 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Sezonun 9'uncu galibiyetine ulaşan 3 mağlubiyetli Pistons'ta Andre Drummond 16 sayı ve 20 ribaunt ile double-double yaptı. Reggie Jackson 22 sayı ve 6 asist, Avery Bradley 20 sayı, Tobias Harris ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile takımına katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda 10 mağlubiyetle son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Dennis Schroder 17 sayı ve 11 asistle oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise süre alamadı.

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