Piyango talihlisi tuttuğu takımı satın aldı

Birleşik Krallık'ta milli piyangodan büyük ikramiye kazanan İskoç Colin Weir, tuttuğu takım Partick Thistle'ın hisselerinin büyük çoğunluğunun sahibi oldu. Weir'in, hisseleri taraftarların kurduğu bir derneğe bağışlayacağı öğrenildi.

YÜZDE 55 HİSSE SATIN ALDI

71 yaşındaki talihlinin, kulübün yanı sıra Firhill Stadyumu'nun bulunduğu arazide bir holding satın aldığı da ifade edildi.

Partick Thistle'ın yüzde 55'lik hisselerini alan Wier'in, piyangoyu 2011 yılında kazandığı ve o günden beri kulübe sürekli yardımcı bulunduğu aktarıldı.

163 milyon poundluk ikramiye sonrası taraftarı olduğu takımdan yardımını esirgemeyen Wier, sonunda takımın çoğunluk hisselerini almaya karar verdiği ve dün bu satın almanın gerçekleştiği belirtildi.

Haber, İskoçya 1. Lig takımı Partick Thistle'ın resmi sitesinden de duyuruldu.