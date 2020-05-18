Pjanic, Barcelona'ya gidiyor

Koronavirüs salgının futbol ekonomisini derinden etkilemesi transfer bütçelerine de yansıyacak. Öngörülere göre takımlar, nakit kullanmak yerine takas transferlere ağırlık verecek. Bu takaslardan biri de Juventus ile Barcelona arasında gerçekleşebilir.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Miralem Pjanic transferi için Juventus'la anlaşmaya yakın.

25 MİLYON EURO VE SEMEDO

İspanyol devi, bu transfer için Nelson Semedo ve 25 milyon euro ödeyecek. Juventus ise Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu Barcelona'ya verecek.



Pjanic, bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıktı, 2 gol attı 3 de asist yaptı. De Sciglio ise 12 resmi maçta görev yaptı.

Barcelona'lı Nelson Semedo, bu sezon çıktığı 29 maçta 4 asiste imza attı.