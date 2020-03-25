Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

2 Şenol Güneş, koronavirüsle ilgili tavsiyelerde bulundu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara uymak milli bir görevdir" dedi.

3 Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı Juventus forması giyen Miralem Pjanic, futbolseverleri şaşırtan bir harekette bulundu. Karantinada sıkılan Boşnak futbolcu, şarkıcı Zeynep Bastık'ın yaptığı canlı yayınına katıldı.

4 Haaland'ı Real Madrid kaptı La Liga ekibi Real Madrid, bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ı, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.

5 Kruse'nin ilginç korona testi Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, koronavirüsün tat alma duyusunu kaybettirdiğini öğrenince Nutella'yla test yaptığını söyledi.

6 Arda Turan, gelecek planlarıyla ilgili konuştu Devre arası hiçbir kulüple anlaşamayan Arda Turan, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.

7 Boyd: Beşiktaş süreci çok iyi yönetiyor ABD Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını ülkeye çağırması hakkında konuşan Boyd, "Türkiye'de güvendeyim" dedi.

8 Fatih Terim'den futbolcularına koronavirüs mesajı Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Fatih Terim, futbolcularına mesaj gönderdi. Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, iyiyim" dedi.

9 Beşiktaş'tan Mandzukic atağı Önümüzdeki sezon mutlaka bir forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Vida'nın milli takımdan arkadaşı Mandzukic'in peşine düştü.