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Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı

Juventus forması giyen Miralem Pjanic, futbolseverleri şaşırtan bir harekette bulundu. Karantinada sıkılan Boşnak futbolcu, şarkıcı Zeynep Bastık'ın yaptığı canlı yayınına katıldı.

| Haber Merkezi
Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı
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Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive etmeye çalışıyor.

Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.

ŞARKININ NAKARATINI YAZDI

Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Nahide Babashlı'nın "Benim hikayem" adlı şarkısının bir nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."

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