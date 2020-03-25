Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı

Koronavirüs sebebiyle yapılan evde kalma çağrılarına destek veren sanatçılarımız, sosyal medya hesaplarından açtıkları canlı yayınlarla insanları evlerinde motive etmeye çalışıyor.
Bu amaçla canlı yayın açan ve takipçilerine şarkılar söyleyen Zeynep Bastık'ın yayınına, Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic katıldı.
ŞARKININ NAKARATINI YAZDI
Yayına girerken 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, devamında son zamanlarda popüler olan Nahide Babashlı'nın "Benim hikayem" adlı şarkısının bir nakaratını yazdı: "Bu hikayede yanan ben oldum."