Platini: Ronaldo transferini anlamadım

Eski UEFA başkanı Michel Platini, İspanyol basınına konuşurken Real Madrid'den ayrılıp Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında yorumlarda bulundu.

''BANA BİRAZ GARİP GELDİ''

Fransız futbol adamı, ''Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasını anlamadım. Real Madrid gibi bir takımda 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 33 yaşındaki bir futbolcunun yeni macera araması biraz garip. Ben 32 yaşındayken yorulup futbolu bırakmıştım. Ronaldo'nun kararını anlamadım.'' diyerek Ronaldo transferini yorumladı.

''VAR, FUTBOLU ÖLDÜRÜYOR''

VAR sistemi hakkında da konuşan Platini: ''VAR, futbola adalet getirmiyor. Resmen futbolu öldürüyor. Daha neler olacak kim bilir? Belki kaptanlar ve kaleciler kulaklık takar ve maç içinde teknik direktörler ile konuşur. VAR ile hakemleri öldürdük...'' dedi.