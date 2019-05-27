Play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto 1. Lig play-offlarında finalin adı belli oldu.

Rövanş maçlarında heyecan Hatay'da başladı. 0-0'ın rövanşında Hatayspor, Adana Demispor'u nefes kesen maçta 3-2 yendi. Mücadelenin son anları büyük heyecana sahne oldu. Adana Demirspor, duraklama dakikalarında 2-2'yi yakaladı. 90+7'de Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2 öne geçen Hatayspor, adını finale yazdırdı.

KAZANAN SÜPER LİG'E YÜKSELECEK

Diğer eşleşmede Osmanlıspor, 2-0 yenildiği maçın rövanşında Gazişehir Gaziantep'i aynı skorla mağlup etti. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finale yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım, 30 Mayıs Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak play-off finaliyle belli olacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Saat 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Abdulkadir Bitigen ise döndüncü hakem olarak görev alacak.