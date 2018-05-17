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Play-off finalinin saati değişti

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off final karşılaşmasının başlama saati değişti.

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Play-off finalinin saati değişti

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanacak play-off final karşılaşmasının başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacağı ilan edilen Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off final maçının başlama saatinin 21.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak.

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