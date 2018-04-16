Play-off'larda ilk sürpriz Cleveland'da yaşandı

Indiana Pacers, Victor Oladipo'nun yıldızlaştığı maçta son NBA finalisti Cleveland Cavaliers'i 98-80 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

CLEVELAND YENİLGİYLE BAŞLADI

LebRon James ve son üç yılın Konferans şampiyonu Cleveland Cavaliers, 8 yıl sonra play-off'lara yenilgiyle başlarken; konuk ekipte Victor Oladipo maçı 32 sayıyla tamamladı ve galibiyetin mimarı oldu.

Maça etkili başlayan Pacers, ilk çeyrekte 21, son çeyrekte farkı 23'e çıkardı. Cavs geri dönüp farkı 7'ye indirse de Oladipo ve ardından Bojan Bogdanovic'in üçlükleri Cleveland'ın maça ortak olma şansını yok etti. Indiana'da, Oladipo 19 şutun 11'inde isabet buldu; 6 ribaunt, 4 asist ve 4 de top çalmayla oynadı. Oladipo ayrıca 9 üçlük atışının 6'sında potayı buldu.

Indiana'nın galibiyetinde yardımcı roller ise 16 sayıyla oynayan Myles Turner ve 15 sayıyla maçı tamamlayan Bojan Bogdanovic'in oldu. Kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda geri düşen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, maçı 24 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparak tamamladı. Ancak Cavs'ın ilk beşindeki Kevin Love, Jeff Green, Rodney Hood ve George Hill'in toplam 25 sayılda kalması yenilgiyi önleyemedi.