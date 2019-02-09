Play-off'u en erken garantileyen takım Fenerbahçe

Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayan Fenerbahçe Beko, rakibini 85-66 yenerek normal sezonun bitimine 8 hafta kala play-off biletini cebine koydu.

THY Avrupa Ligi'nde 19. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, play-off'u en erken garantileyen takım unvanına da sahip oldu. Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 93-74 mağlup etti.

İki maç aranın ardından kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 14. galibiyetini aldı. Ligde son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 90-78 yenilerek bu sezon 19. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.