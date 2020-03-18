Playoff ilk tur serileri, yedi maçtan beş maça düşebilir

NBA, maç oynamaya ne zaman devam edebileceklerine bağlı olarak çok sayıda beklenmedik durum planı düşünmeye devam ediyor.

Lig normal sezonda sınırlı bir süre oynayabilir ve daha sonra erken playoff turlarını yedi maçlık seriden, beş maçlık seri haline getirebilir.

KORONAVİRÜS İÇİN BİRDEN FAZLA SENARYO DÜŞÜNÜLÜYOR

NBA, beş maçlık seriden yedi maçlık seriye 2003 yılında geçmişti. Bazı takımların sezona başlamak için olası bir başlangıç tarihi üzerine yön aradığı, ancak NBA'in kendisini bu senaryolara kilitlemek istemediği açıklandı.

NBA takım sahipleri, ayrıca ligin kaybedilen gelirlere ilişkin finansal projeksiyonlarını da bekliyorlar.

Tahminler muhtemelen üç senaryoya dayanıyor:

"Sezonun iptalinin finansal sonuçlarıyla başa çıkmak, arenada hiçbir taraftar olmadan yeniden başlamak veya taraftarlarla playoff maçları oynamak."