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Play-off'lara son bileti Minnesota kaptı

Uzatmalarda Denver Nuggets'ı 112-106 yenen Minnesota Timberwolves, play-off'lara kalan son takım oldu.

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NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda oynanan ve kazanan takımın playoff bileti alacağı mücadelede Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves, rakibini 112-106 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, 2004 yılından bu yana ilk kez play-off'lara kalma başarısını gösterdi. Timberwolves'ta 31 sayı üreten Jimmy Butler takımının en skorer ismi olurken, KarlAnthony Towns 26 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaptı. Konuk takımda Nikola Jokic'in 35, Will Barton'un da 24 sayılık performansları mağlubiyetin önüne geçemedi.

76ERS REKORUNU GELİŞTİRDİ

Sahasında Milwaukee Bucks'ı 130-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 16 maça çıkardı ve kulüp tarihinin bir sezondaki en uzun galibiyet serisini geliştirdi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 3 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede, Milwaukee Bucks'ı 130-95 mağlup etti.

Diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz da maçta 7 dakika süre aldı. Ev sahibi takımda Markelle Fultz, 13 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Justin Anderson 25 sayıyla en skorer isim oldu. Jabari Parker'ın 25 sayı ürettiği Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 10 sayı ve 10 ribauntluk performans sergiledi.

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