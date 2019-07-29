Pochettino: 10 gün evden çıkmadım

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalini kaybetse de çok iyi bir sezon geçiren Tottenham, finaldeki mağlubiyeti hala unutabilmiş değil.

Premier Lig'in başlamasına 2 hafta gibi bir süre kala konuşan Pochettino şunları söyledi: ''Kötü bir yaz mı geçirdim? Evet çok kötü. Benim için bu yazla kıyaslanacak tek yaz 2002 Dünya Kupası'nda Arjantin için oynarken grubu İngiltere ve İsveç'in altında bitirdiğimiz yazdı. Bizim için çok zordu, finale gelene kadar inanılmaz bir zaman geçirdik. Final maçına 3 hafta çalıştık ancak final tam bir hayal kırıklığıydı.'' ifadelerini kullandı.

"FİNALE GELMEK İÇİN HARCADIĞIMIZ EFOR İNANILMAZDI"

Sözlerini devam eden Pochettino, "Finalden sonra eve gitmem gerekti. 1 gün sonra Madrid'den Barcelona trenine bindim ve 10 günümü evde geçirdim, hiç dışarı çıkmadım."

"Finale gelmek için harcadığımız efor inanılmazdı"

"Kazanmak istemiştik ancak başaramayınca bu çok ağır oluyor çünkü gelecek sezon aynı noktaya gelmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Yeniden kazanmak için enerji bulmak rejenerasyon gerçekten çok zor" dedi.

Spurs yeni sezon hazırlıklarına yarın Real Madrid'le oynayacağı özel turnuva maçıyla devam edecek.

Öte yandan Pochettino son olarak şunları da ekledi: ''Yeni bir seona başladığınızda yeni formalar; her şey yeni ve bunlar sizin bakış açınızı değiştiriyor böylece size motivasyon sağlıyor. İyi şeyler, kazananlar hayata daha çabuk devam ediyor. Belki 10 gün benim gibi veya 15 eğer tatildeyseniz bu daha kötü çünkü her gün düşünüyorsunuz.'' diyerek açıklamasını noktaladı.