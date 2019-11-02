Pochettino: Artık galibiyet serisi yakalamak gerekiyor

Premier Lig'de ilk 10 haftada beklenen sonuçları alamayan Tottenham'da menajer Mauricio Pochettino, takımının durumu hakkında konuştu.

"TAKIMDA İSTENİLEN ATMOSFERİ OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda güven sorunu yaşandığını vurgulayan Pochettino, "Liverpool'a karşı iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Takımda istenilen atmosferi oluşturmamız gerekiyor. Bunu da kazanarak yapabiliriz. Her takımını yenebileceğimize inanmamız gerekiyor" dedi.

Lig tablosunda bulundukları yer hakkında da yorum yapan Mauricio Pochettino, "Tottenham'ı puan tablosunun orta sıralarında görmek hiç hoş değil. Ancak gerçek bu ve kabul etmek gerekiyor. Artık galibiyet serisi yakalamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Tottenham, Premier Lig'de ilk 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 12 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor.