Premier Lig'de Tottenham'ın başarılı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Belçikalı futbolcu Mousa Dembele hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

DEMBELE DAHİ BİR OYUNCU

Dembele'nin mükemmel bir orta saha olduğunu söyleyen Pochettino, ''Dembele, dahi bir oyuncu. Ben Dembele'yi Ronaldinho, Maradona ve Okocha'nın yanına koyuyorum. Bu oyuncuların hepsiyle oynama şansına sahiptim. Bana göre Dembele, futbol tarihinin en inanılmaz yeteneklerinden birisi'' şeklinde konuştu.

TÜM ÖVGÜLERİ HAK EDİYOR, GERÇEKTEN HARİKA

Mousa Dembele'nin savaşçı bir futbolcu olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, ''Her zaman fit olmak zorunda ve o da her zaman bununla savaşıyor. Örnek bir futbolcu. Gerçekten harika ve bütün övgüleri hak ediyor'' dedi.

6 sezondur Tottenham forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde 28 maça çıkarken gol veya asist üretemedi.