Pochettino giderse yerine Gareth Southgate gelecek

Premier Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

Daha önce de zaman zaman hakkında ayrılık dedikoduları çıkan Arjantinli teknik adamın Londra ekibini bırakma ihtimaline karşın Tottenham'ın hazırlıkları sürüyor.

İNGİLİZ BASINI SOUTHGATE DİYOR

Daily Star'da yer alan habere göre Tottenham, son olarak Manchester United ile adı geçen Pochettino'nun takımdan ayrılması durumunda, İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Gareth Southgate'i göreve getirmeyi planlıyor.

Pochettino'nun alternatifleri arasında ilk sırada yer alan Gareth Southgate, 2016'dan bu yana İngiltere Milli Takımı'nın başında yer alıyor. 48 yaşındaki teknik adam ülkesinin milli takımıyla 2018 Dünya Kupası yarı finali gördü. Southgate daha önce İngiltere U21 Milli Takımı ve Middlesbrough'yu çalıştırdı.