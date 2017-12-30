Pochettino: Kane'in fiyatı 500 milyon sterlin

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, takımın yıldızı Harry Kane için gelen herhangi bir transfer teklifinin olmadığını söyledi.

Arjantinli teknik adam, transferde konuşulan yüksek rakamları da değerlendirdi. 2017'de Premier Lig'e damgasını Harry Kane vurdu. Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan 24 yaşındaki forvet, toplamda 39 golle Premier Lig'de bir takvim yılı içinde fileleri en çok havalandıran futbolcu oldu.

HARCANAN PARALAR MANTIK DIŞI

İngiliz yıldızın başarılı grafiği başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de iştahlandırdı. Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino ise oyuncusuna fiyat biçmenin mantık dışı olduğu görüşünde. Transfer için konuşulan rakamların çok yükseldiğine dikkat çeken Pochettino, son olarak Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i 75 milyon sterlin karşılığında renklerine katmasını örnek gösterdi.

Tottenham menajeri, "Belki 200 ya da 300 veya 500 milyon sterlin. Teklif gelirse bakacağız. Ama şu bir gerçek ki henüz bir teklif yok. Oyuncular için fantazi üretmeyelim. Fiyatı piyasa ve teklif belirler" diye konuştu.