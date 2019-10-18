Pochettino: Önemli olan bir arada kalmak

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan fakat bu sezon gösterdiği performansla, geçtiğimiz sezonun bir hayli uzağında gözüken Tottenham Hotspur'da oyuncular bir takım yemeği düzenledi.

Düzenlenen takım yemeğine davet edilen Pochettino'ya, birlik ve beraberlik mesajı verilmek istenildi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde alınan 7-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrası Ada medyasında birçok Tottenham oyuncusunun adı transfer dedikodularında yer almıştı.

"BANA GÖRÜŞÜRÜZ DEMEYECEKLER"

Düzenlenen yemek ile ilgili bir mektup aldığını belirten Pochettino, "Oyunculardan sizi ve teknik ekibinizi bir yemeğe davet ettiği zaman yalnızca 2 şey olabilir. Bu bir vedadır ya da sizi sevdiklerini ve sizinle olduklarını göstermek isterler. Ben bu yemeğin 2. nedenden düzenlendiğini düşünüyorum. Bana görüşürüz demeyecekler. Eğer bana görüşürüz diyeceklerse bunu beni yemeğe davet ederek yapmamalılar" dedi.