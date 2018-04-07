Pochettino: Sonsuza kadar Tottenham'dayım

Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, Stoke City ile karşılaşacakları maç öncesinde konuştu.

KULÜBE BAĞLIYIM

Tottenham'daki geleceği hakkında konuşan Pochettino, ''Sonsuza kadar Tottenham'da çalışacakmış gibi hissediyorum. Kulübe bağlıyım ve ne beklendiğini biliyorum. İşimiz bu'' sözlerini kullandı.

HEYECAN VERİCİ BİR KULÜP

Takımı hakkında değerlendirmelerde bulunan Arjantinli teknik adam, ''Totttenham harika bir proje. Kulüp, bize fantastik olanaklar sunuyor. Dünyanın en iyi antrenman sahalarına sahibiz. Ayrıca dünyanın en iyi statlarından birine sahip olacağız. Tottenham şimdi de heyecan veriyor, gelecekte de heyecan verecek'' dedi.