Pochettino: Teşekkürler futbol

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bir unutulmaz 90 dakikaya daha sahne oldu.

Liverpool'un Barcelona'yı saf dışı bıraktığı gecenin ardından bu kez Tottenham, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Ajax'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Müthiş geri dönüşün ardından Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, duygusal anlar yaşadı. Oyuncularına övgü dolu sözler söylen Pochettino, "Konuşması hala zor. İnanılmaz duygular yaşıyorum. Oyuncularımın hepsi kahraman. Bunu sürekli söylüyorum. İkinci yarıda harika oynadılar. Futbolun içerisinde olmadığı bir hayatta bu duyguları yaşamak imkansız. Teşekkürler futbol. Oyuncularımın hepsi birer kahraman ama Lucas Moura süper kahraman" ifadelerini kullandı