Pochettino: Tottenham ile yollarımız yeniden kesişecek

2014-2019 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino, Londra temsilcisiyle 2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2014-15 sezonunda ise İngiltere Lig Kupası'nda final oynama başarısını gösterdi.

Pochettino'nun öğrencileri, bu dönem içerisinde İngiltere Premier Lig'de bir kez ikinci, iki kez de üçüncü sırayı aldı.



Ancak bu başarılar Pochettino'nun işini korumasına yetmedi. 2019 yılının Kasım ayında Arjantinli teknik adamın görevine son veren Tottenham, Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

''TOTTENHAM İLE YOLLARIM KESİŞECEK''

48 yaşındaki teknik adam, yine de bir gün eski takımına geri dönmeyi umut ediyor.

BT Sport'a konuşan Pochettino, "Harika bir yolculuğun bu şekilde sona ermesini kimse istemezdi. Ancak ruhumun ve kalbimin derinliklerinde Tottenham ile yollarımın yeniden kesişeceğini hissediyorum. Hayalim, bir gün mutlaka Tottenham'a geri dönmek ve yarım bıraktığım işi tamamlamak.'' şeklinde konuştu.

''TOTTENHAM'LA KUPA İSTİYORUM''

Ölmeden önce Tottenham'ın başında kupa kazanmak istediğini belirten teknik adam, ''Kupaları kazanma konusunda doğru yoldaydık ama maalesef olmadı. Ben de ilerideki planlarıma odaklanmış durumdayım. Yine de Tottenham'a geri dönmek isterim. Çünkü hem kulüp hem de taraftarlar benim için çok özel. Ne kadar sürerse sürsün ölmeden önce Tottenham'a geri dönüp, kupa kazanmak istiyorum. Çünkü Tottenham ile kupa kazanmanın benim için anlamı çok büyük." ifadelerini kullandı.