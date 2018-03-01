Pochettino: VAR futbola zarar veriyor

Tottenham Menajeri Pochettino, söz konusu uygulamanın futbolun ruhuna zarar verdiğini söyleyerek isyan etti.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham'ın Rochdale ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı oldukça ilginç anlara sahne oldu. İngiltere'de sadece federasyon kupası karşılaşmalarında uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine; mücadelenin ilk 45 dakikasında tam 5 kez başvuruldu.

5 KEZ VAR'A BAŞVURULDU

VAR’a bakılması nedeniyle oyun sıklıkla dururken, ilk yarıya 5 duraklama dakikası eklendi. Tottenham'ın 6-1 kazandığı ve çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından görüşlerini dile getiren Londra kulübünün menajeri Mauricio Pochettino, VAR’dan memnun olmadığını söyledi.

Her biri yaklaşık 1.5 dakika süren video hakem pozisyon izlemeleriyle ilgili değerlendirmeler yapan Arjantinli teknik adam "Futbol duygularla oynanıyor. Eğer duyguları öldürürsek futbolu seven hiç kimse bu maçta yaşananlardan dolayı mutlu olmaz. Futbol aynı zamanda hatalarla oynanıyor. Biz hata yapıyoruz, oyuncular hata yapıyor, hakemler hata yapıyor. Fakat bana kalırsa biz en iyi hakemlere sahibiz. Video Hakem uygulamasının futbola yardımcı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.