Podolski: Bu durum Trabzon'a şampiyonluk duygusunu vermez

Antalyaspor'daki performansıyla beğeni toplayan Lukas Podolski, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in geleceğiyle ilgili konuşan Alman futbolcu, "Bu sezon Süper Lig’de lider Trabzonspor şampiyon ilan edilirse, bu normal bir şampiyonluk duygusunu ne oyuncularda, ne taraftarlarda yaşatmaz. Aradan yıllar geçince bu başarınız, başka bir nedene bağlanarak hatırlanır." ifadelerini kullandı.

''OYNAYIN DERLERSE HAZIR OLACAĞIZ''

Futbolun yeniden dönmesi için şartların daha uygun bir hale gelmesini beklemeleri gerektiğini belirten Podolski, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''UEFA ya da FIFA’yı, maçların devam etmesi adına verdikleri çabadan dolayı sorgulamamak gerek. UEFA, zaten net bir tarih ortaya koymuyor. Şartların daha iyi olmasını beklememiz lazım. Maçlar seyircisiz de oynanabilir. Taraftarlar önünde oynamayı çok seven biri olarak, onlarsız futbol gerçekten tat vermez ama bir yandan işimizi yapmalıyız. Ben federasyon başkanı değilim, futbolun kaderini onlar belirleyecek ve ‘Oynayın’ derlerse, hazır olacağız.''