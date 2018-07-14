Podolski: Galatasaray'ı çok özledim

Almanya'nın dünya kupasından elenmesini sürpriz olarak nitelendiren yıldız oyuncu, Galatasaray'ı özlediğini söyledi.

"Dünya kupasında yoktum ama herkes gibi Almanya'nın gruptan çıkamaması bana da sürpriz oldu" diyen Podolski, "Bundan bir ders çıkarılacaktır. Çünkü bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki turnuva 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyosnası var." dedi.

GALATASARAY ÇOK GÜZEL

Galatasaray'ı özlediğini kaydeden Alman golcü, "İnşallah bir gün İstanbul'a tekrar dönerim ve kulübümü (Galatasaray'ı) ziyaret ederim. İstanbul'da yaşamayı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyordum. Taraftarlar bana çok yardım etti, onların yeri kalbimde ayrı. Birgün İstanbul'a gelmek istiyorum, Japonya'dan çok uzak. Kulüpteki herkesi görmek istiyorum. Geçen gün facetime'dan konuştum. Çay çok güzel, Galatasaray çok güzel." ifadelerini kullandı.