Podolski, G.Saray paylaşımını kaldırdı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meyda hesabından "Mayıslar bizimdir" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski'ye tepki göstermesine sebep oldu.

Lukas Podolski, yaptığı paylaşımlarından ardından gelen tepkiler üzerine attığı paylaşımını sildi ve özür diledi.

Alman futbolcu yaptığı özür paylaşımında, Antalyaspor formasıyla Yeni Malatyaspor'a attığı gol sonrası sevinç fotoğrafın koyarak, "Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam!" ifadelerini kullandı.