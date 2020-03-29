Podolski: İndirim teklifini ilk ben kabul ederim

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından kulüplerin yaşayacağı ekonomik sorunlar da boy göstermeye başlamıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa'da bazı kulüpler, futbolcu maaşlarında indirime giderek elde edecekleri geliri kulüp personelinin maaşlarında kullanma kararı almıştı.

''İLK BEN KABUL EDERİM''

Konuyla ilgili Alman basınına açıklamalarda bulunan Antalyasporlu oyuncu Lukas Podolski ise kendisine henüz böyle bir teklif gelmediğini ancak gelmesi halinde olumlu baktığını belirtti.

Lukas Podolski “Maaşların bir kısmından vazgeçme konusu henüz açılmadı ama kulüp çalışanlarına destek olmak adına böyle bir şey gerekiyorsa, ilk ben kabul ederim'' ifadelerini kullandı.