Podolski, sumo güreşine başladı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Podolski, gittiği ülkenin kültürünü benimsemeye devam ediyor.

Türkiye'de yaşadığı dönemde Türk yemekleri ve geleneklerine ilgisiyle gündem olan Alman futbolcu, Japonya'da ise sumo güreşi yapmaya başladı.

"SUMO BENİM TUTKUM"

Japonya'yı çok sevdiğini dile getiren Podolski, sumo güreşlerine de özel bir ilgisi olduğunu dile getirdi.

Sumo güreşlerinin komik görünse de oldukça zevkli bir spor olduğunu söyeleyen yıldız futbolcu, "Sumo güreşini seviyorum. Sumo benim yeni tutkum. Televizyondan belki komik gözüküyor ama gerçekten dövüşüyorlar ve çok zevkli. Herkese tavsiye ederim. Gidin ve canlı bir şekilde sumo izleyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız." şeklinde konuştu.