Podolski'nin golü, Antalyaspor'a 1 puan kazandırdı

Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi yolunda olası cezaya karşılık ekonomik konulardaki hazırlıklarını 31 Mart’a kadar TFF’ye teslim etmesi gerekiyor.

Süper Lig'in 26. haftası, çok kritik iki karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.

Ronaldo, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçında, ilginç bir görüntüye imza attı. Ronaldo, stad girişinde otobüsten indikten sonra olmayan taraftarları selamladı.

Brezilya Carioca Serie A'da deplasmanda karşılaştığı Cabofriense'yi 4-1 mağlup eden Portuguesa'nın soyunma odası, rakip takım taraftarlarınca basıldı ve korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, istediği oyuncuların transfer edilmediğini belirterek Ali Koç'a sitem etti.

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Douglas'ın sakatlığı, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti ise 15 milyon TL'yi buldu.

Trabzonspor, Gaziantepspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla (Uzatma süresi 5 dakika oynatılmadı) TFF'ye başvuru yaptı ve maçın tekrarını talep etti.

1 Süper Lig şampiyonunun kazanacağı para Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım, kasasını dolduracak. İşte hangi kulüp ne kadar kazanacak listesi...

2 Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Verilen sözler tutulmadı Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, istediği oyuncuların transfer edilmediğini belirterek Ali Koç'a sitem etti.

3 Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı Rizespor, Alanyaspor maçı öncesi Mehmetçik'e destek verdi. Başkan Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular, askeri kamuflaj ile seremoniye çıktı.

4 Süper Lig'de 26. haftanın maç programı Süper Lig'in 26. haftası, çok kritik iki karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.

5 Ersun Yanal'ın tazminat isyanı Hakkında çıkan 'tazminat alacak' şeklindeki haberlere çok kızan Ersun Yanal, salondan ayrılırken "Kimse g*tünden uydurmayacak öyle" dedi.

6 Fatih Terim: Esrarengiz işler oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçında hakem kararlarını eleştirdi.

7 Arda Turan'a talip çıktı Polonya basını, Legia Varşova'nın boşta olan Arda Turan için girişimde bulunduğunu yazdı.

8 Fenerbahçe'yi antrenmanda Emre ve Volkan çalıştırdı Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör Volkan Demirel'le birlikte antrenmanı yönetti.

9 Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı Paraguay'da sahte pasaportla yakalanan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.