Pogba maç oynanırken sahayı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

POGBA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88. dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

CAVCAV'A TEPKİ

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı. Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a, "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.