Pogba: En iyiyken en çok eleştirilen oldum

Dünya Kupası C Grubu'nda Avustralya'yı zorlansa da yenmeyi başaran Fransa'da, yıdız oyuncu Paul Pogba'dan ilginç açıklamalar geldi. Paul Pogba, dünyanın en büyük transferinden, en çok eleştirilen oyuncusuna dönüştüğünü söylerken, kupada önemli olanın 3 puan olduğunu dile getirdi.

Yıldız oyuncu antrenman öncesinde Fransız televizyonuna canlı olarak bağlanarak, ''Dünyanın en büyük transferinden, dünyanın en çok eleştirilen oyuncusuna dönüştüm. Bu iyi bir şey'' dedi.

Pogba, Peru ile oynayacakları maçı da değerlendirirken, ''Umarım Peru karşısında çok daha iyi oynarız. Ama yine asıl olan kazanmak olacak'' ifadelerini kullandı. Teknik direktör Deschamps da kısa bir açıklama yaparken, eleştirilere yanıt verdi ve ''Daha iyisini yapabileceğimizin ve daha iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayım. Ama bu sadece hücum yapmak değil'' dedi.