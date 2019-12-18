Pogba hala sahalara dönmedi

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın, sahalara geri dönüş tarihi hala netleşmedi.

A Milli Takımımızın Fransa ile ekim ayında oynadığı karşılaşma öncesinde sakatlanan Pogba'nın, 2 haftalık tedavinin ardından iyileşeceği açıklanmıştı. Geride kalan 2 aylık süreçte resmi maça çıkmayan Paul Pogba'nın, kulübüyle olan anlaşmazlığı sebebiyle oynamak istemediği konuşuluyor.

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Lig kupasında forma giymesi beklenen Pogba'nın bu kez hastalandığını söyleyerek kulüp olarak onu kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

"ONU KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Norveçli teknik adam, Pogba'nın en son izin alarak takımla çalışmadığını söyleyerek, "Şu anda bir hastalık geçiriyor. Colchester maçında da kadroda olmayacak. Onu kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onun kalitesindeki bir oyuncunun takıma 30, 60 veya 90 dakika katkı vermesi çok değerli olurdu." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen Paul Pogba'nın, uzun süredir Real Madrid'e gideceği konuşuluyordu. Yaz transfer döneminde Pogba'nın, geleceği konusunda hareketli günler geçirilmesi bekleniyor.